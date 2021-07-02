УЕФА заблокировал все билеты английских болельщиков на матч с Украиной. Боятся распространения штамма «Дельта»

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УЕФА заблокировал все билеты, проданные английским болельщикам на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Риме между командами Англии и Украины вечером 3 июля.

Это сделано, чтобы избежать нарушений карантинных правил, сообщает France 24.

Также после обращения итальянских властей УЕФА закрыл продажу билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

Такие радикальные ограничения объясняют пятидневным карантином, который действует в Италии, мол, болельщики из Британии не успеют пройти карантин перед матчем. Причина — распространение штамма «Дельта» в Европе.

Напомним, въезд украинцам в Италию все еще запрещен из-за пандемии COVID-19. Поэтому многие болельщики не смогут попасть на матч между сборными Украины и Англии.

В матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1. Решающий гол Артема Довбика стал не только его первым триумфом за сборную Украины, но и рекордом для чемпионатов Европы — украинский форвард забил самый поздний гол, который принес команде победу.