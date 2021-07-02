УЕФА заблокировал все билеты английских болельщиков на матч с Украиной. Боятся распространения штамма «Дельта»
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- София Телишевская
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Twitter / UEFA EURO 2020
УЕФА заблокировал все билеты, проданные английским болельщикам на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Риме между командами Англии и Украины вечером 3 июля.
Это сделано, чтобы избежать нарушений карантинных правил, сообщает France 24.
Также после обращения итальянских властей УЕФА закрыл продажу билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.
Такие радикальные ограничения объясняют пятидневным карантином, который действует в Италии, мол, болельщики из Британии не успеют пройти карантин перед матчем. Причина — распространение штамма «Дельта» в Европе.
Напомним, въезд украинцам в Италию все еще запрещен из-за пандемии COVID-19. Поэтому многие болельщики не смогут попасть на матч между сборными Украины и Англии.
В матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1. Решающий гол Артема Довбика стал не только его первым триумфом за сборную Украины, но и рекордом для чемпионатов Европы — украинский форвард забил самый поздний гол, который принес команде победу.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.