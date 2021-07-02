Прорыв десятилетия: 130 стран договорились о введении глобального цифрового налога

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Группа из 130 стран договорилась о глобальном минимальном налоге (GMT) для крупных международных корпораций, что является частью более широкого соглашения о пересмотре международных налоговых правил. Минимальный налог для них составит не менее 15%.

Об этом сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Так, страны, представляющие более 90% мирового ВВП, присоединились к заявлению, которое устанавливает новые границы международной налоговой реформы. Детали соглашения доработают и обнародуют до октября текущего года.

«Рамочная концепция модернизирует центральные элементы международной налоговой системы, которой уже 100 лет и которая не соответствует требованиям глобализированной и цифровизованной экономики ХХІ века», — заявили в ОЭСР.

Министр финансов Германии Олаф Шольц считает это «колоссальным прогрессом в сфере международного налогообложения предприятий» и «величайшим прорывом в сфере честного налогообложения за последние 10—20 лет»

Президент США Джо Байден заявил, что мировая экономика благодаря этой сделке станет «честной для рабочих и семей среднего класса в США и во всем мире». Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал договоренность важнейшей международной налоговой сделкой века.

Соглашение также включает механизм отмены налогов на цифровые услуги, которые нацелены на крупнейшие американские технологические компании. Вместо них официальные лица согласились с новым налоговым планом, который будет привязан к местам, где транснациональные корпорации фактически ведут бизнес, а не к их штаб-квартирам.

Как сообщает CNBC, в случае широкого принятия, GMT фактически положит конец практике глобальных корпораций, которые стремятся размещать свои штаб-квартиры в юрисдикциях с низкими налогами, таких как Ирландия и Британские Виргинские острова, даже если их клиенты, операции и руководители находятся в другом месте.