В Минздраве анонсировали на июль поставки вакцины от Moderna
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- Алексей Ярмоленко
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Flickr / naijabang tv
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в июле Украина получит 2 миллиона доз вакцины от коронавируса компании Moderna.
Об этом пишет «РБК-Украина».
«Мы договорились с США — они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом», — отметил Ляшко.
По его словам, поставка вакцин состоится через инициативу COVAX. Соответствующие документы уже подписали.
- В конце мая компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков.