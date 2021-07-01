Австрия открыла границы для вакцинированных украинцев. Она признала все препараты, которыми прививают в Украине
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Австрийские власти разрешили въезд в страну полностью вакцинированным туристам, которые получили прививки сертифицированными ВОЗ или ЕС препаратами.
Об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Это означает, что в Австрию можно въехать после вакцинации препаратами от Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Sinovac. Все вакцины, которыми прививают от коронавируса в Украине, есть в этом списке.
Въезд будет разрешен только при наличии сертификата о полной вакцинации — то есть с даты введения второй дозы должно пройти не менее 14 и не более 270 дней.
Также въехать можно будет и без вакцинации, но для этого нужно будет предварительно зарегистрироваться и отсидеть на карантине. Кроме того, придется сдать ПЦР-тест или предоставить справку о выздоровлении от коронавируса в течение последних 180 дней.
- Нидерланды разрешили въезд лицам, которые вакцинированы разрешенными в Европейском Союзе вакцинами от коронавируса, а также препаратами Covishield и CoronaVac.
- С 7 июня Испания начала принимать туристов, которые полностью вакцинировались от коронавируса, в том числе препаратами от Sinopharm и Sinovac.