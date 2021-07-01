«Евросолидарность» собирает подписи за отставку министра Ткаченко из-за обвинений в расизме
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Струмковський Владимир / УНИАН
В партии «Европейская солидарность» начали сбор подписей за отставку министра культуры Александра Ткаченко из-за обвинений в расизме.
Об этом в своем Facebook написал нардеп Владимир Арьев.
«Мы с коллегами регистрируем постановление об увольнении министра-расиста. В цивилизованной стране Ткаченко уже сам должен был подать в отставку. Но нет. Поэтому — проект постановления. Для власти эта история станет тестом на цивилизованность», — отметил он.
На фото постановления видно, что свои подписи уже оставили около 10 нардепов, в основном из фракции «Европейская солидарность».
- Телеведущая Каролина Ашион обвинила в расизме министра культуры Александра Ткаченко, с которым они вместе работали в холдинге «1+1 media». Она рассказала, что шесть лет назад Ткаченко, который тогда был гендиректором «1+1 media», отказал ей в кастинге на утреннее шоу из-за цвета кожи. После этого Ашион уволилась.
- Ткаченко же отверг обвинения, объяснив в комментариях к сообщению, что не проводит кастинги и «учитывает профессионализм, а не цвет кожи, гендер или ориентацию».