«Евросолидарность» собирает подписи за отставку министра Ткаченко из-за обвинений в расизме

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Струмковський Владимир / УНИАН

В партии «Европейская солидарность» начали сбор подписей за отставку министра культуры Александра Ткаченко из-за обвинений в расизме.

Об этом в своем Facebook написал нардеп Владимир Арьев.

«Мы с коллегами регистрируем постановление об увольнении министра-расиста. В цивилизованной стране Ткаченко уже сам должен был подать в отставку. Но нет. Поэтому — проект постановления. Для власти эта история станет тестом на цивилизованность», — отметил он.

На фото постановления видно, что свои подписи уже оставили около 10 нардепов, в основном из фракции «Европейская солидарность».