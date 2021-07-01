В Лондоне открыли памятник принцессе Диане. На торжествах были ее сыновья — принцы Гарри и Уильям
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / The Royal Family
В Лондоне у Кенсингтонского дворца торжественно открыли памятник принцессе Диане к 60-летию со дня ее рождения. На открытии присутствовали ее сыновья — принцы Гарри и Уильям.
Об этом сообщается на странице королевской семьи Великобритании в Facebook.
Принцессу Диану изобразили в окружении троих детей, потому что она была известной благодетельницей. Ее прическа и одежда соответствуют тому, как она выглядела в последние годы жизни.
Кроме Гарри и Уильяма на открытие памятника пригласили брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера, а также ее сестер Сару и Джейн.
«В этот день, который должен был стать 60-м днем рождения нашей матери, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер — качества, благодаря которым она стала силой добра во всем мире, изменив к лучшему множество жизней. Ежедневно нам хотелось бы, чтобы она еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя будет вечно служить символом ее жизни и ее наследия», — отмечается в совместном заявлении принцев.
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