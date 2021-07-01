В июне средняя температура в Киеве была почти на 2 градуса выше нормы

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Среднемесячная температура воздуха в июне составила +21,3 °C, что на 1,8 °C выше климатической нормы.

Такие данные приводит Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

С 23 по 26 июня зафиксировали 10 температурных рекордов. В течение месяца 6 раз регистрировали максимальную температуру воздуха — выше +30 °C.

Холоднее всего в столице было 1 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +7,4 °C, а жарче всего — 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 35,5 °C. Осадков в июне выпало 32% от климатической нормы.