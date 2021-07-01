В Киеве в больницах открывают мини-центры для вакцинации

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В Киеве на этой неделе можно будет прививаться в пунктах вакцинации, которые будут работать в режиме мини-вакцинальних центров каждые выходные. Список центров с их адресами обнародовала Киевская городская государственная администрация.

Они расположены в центрах первичной медико-санитарной помощи. Вакцинироваться в них сможет любой, надо просто записаться на прививку через сервис helsi.me. Там же можно будет получить вторую дозу (в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ), после чего получить Свидетельство о вакцинации.

Центр массовой вакцинации в Международном выставочном центре продолжает работать.