Боевики обстреляли частный сектор возле Авдеевки
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- Олег Панфилович
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Пророссийские боевики обстреляли окрестности Авдеевки — пострадал частный сектор.
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностям 122-миллиметровые артиллерийские системы и минометы калибра 120 мм. Из-за обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром.
Мины и снаряды повредили близлежащие домохозяйства. Никто из мирных жителей не пострадал. Об обстрелах украинская сторона Общего центра по контролю и координации за прекращением огня проинформировала СММ ОБСЕ.
- В Донецкой области, вблизи населенного пункта Пески 26 июня погиб украинский военный. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
- 20 июня боевики ранили гражданского жителя Авдеевки. Они обстреляли населенный пункт из крупнокалиберных пулеметов.