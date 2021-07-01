Телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры в расизме. Ткаченко ответил

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Facebook/Karolina Ashion

Телеведущая Каролина Ашион обвинила в расизме министра культуры Александра Ткаченко, с которым они вместе работали в холдинге «1+1 media».

Об этом ведущая написала в Facebook.

Она рассказала, что шесть лет назад Ткаченко, который тогда был гендиректором «1+1 media» отказал ей в кастинге на утреннее шоу из-за цвета кожи. После этого Ашион уволилась.

Сейчас ведущая работает на телеканале «Прямой», но сначала была на «2+2».

«Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда еще генпродюсера «1+1 media» Александра Ткаченко: «Не могу ли я принять в нем участие?». Ответ был сногсшибательным: «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами», — отметила Ашион, предполагая, что дело в цвете ее кожи.

Ведущая решила написать об этом в соцсетях, потому что накануне встретила Ткаченко на джазовом фестивале во Львове и вспомнила ему этот разговор.

«И снова получила в ответ «нетленку». «Так, а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?», — приводит слова бывшего гендиректора Ашион.

Ткаченко в свою очередь отбросил обвинения, объяснив в комментариях к посту, что не проводит кастинги и «принимает во внимание профессионализм, а не цвет кожи, гендер или ориентацию».

«Вы вспоминаете период, когда хотели перейти из «2+2» на «1+1». Внесу небольшую ясность. Это не была моя прямая работа проводить кастинги ведущих на работу. Мы были коллегами годами: обидно, что из-за вашего неполучения позиции на другом канале того же холдинга — у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров и менеджерок в любой компании или организации — всегда был и есть баланс. Я — за разнообразие, инклюзивность и видение в разнице ценности, которую следует приумножать», — отметил министр.