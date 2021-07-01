В Украине с 1 июля заработал рынок земли

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С сегодняшнего дня украинцы смогут покупать и продавать сельскохозяйственную землю, поскольку вступил в силу закон о рынке земли.

Так, закон отменил действие моратория, который с перерывами работал с 1917 года. Сейчас сельхозземля занимает более 70% территории страны.

На первом этапе землю смогут покупать только граждане Украины, объем покупки — не более 100 гектаров, а с 1 января 2024 года — максимальная площадь будет увеличена до 10 тысяч гектаров.

Право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут получать банки (как предмет залога), но в течение двух лет после получения они должны продать их на земельных торгах.

Цена продажи земельных участков не может быть меньше 28 тысяч гривен за гектар. В Минэкономики рассчитывают, что средняя цена покупки земли составит 40—60 тысяч гривен за гектар.

Сейчас допуск иностранцев к рынку земли возможен только после проведения всеукраинского референдума, однако они по-прежнему могут брать землю в долгосрочную аренду.