В Украине с 1 июля заработал рынок земли
- Автор:
- София Телишевская
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no one cares / Unsplash
С сегодняшнего дня украинцы смогут покупать и продавать сельскохозяйственную землю, поскольку вступил в силу закон о рынке земли.
Так, закон отменил действие моратория, который с перерывами работал с 1917 года. Сейчас сельхозземля занимает более 70% территории страны.
На первом этапе землю смогут покупать только граждане Украины, объем покупки — не более 100 гектаров, а с 1 января 2024 года — максимальная площадь будет увеличена до 10 тысяч гектаров.
Право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут получать банки (как предмет залога), но в течение двух лет после получения они должны продать их на земельных торгах.
Цена продажи земельных участков не может быть меньше 28 тысяч гривен за гектар. В Минэкономики рассчитывают, что средняя цена покупки земли составит 40—60 тысяч гривен за гектар.
Сейчас допуск иностранцев к рынку земли возможен только после проведения всеукраинского референдума, однако они по-прежнему могут брать землю в долгосрочную аренду.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработает с 1 июля 2021 года и не будет работать на оккупированных территориях.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Продажа земли иностранцам будет решаться на Всеукраинском референдуме.