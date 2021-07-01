Основатель интернет продал его исходный код в виде NFT-токена за $5,4 миллиона. Все деньги пойдут на благотворительность

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Исходный код Всемирной паутины (WWW) продали на онлайн-аукционе Sothebyʼs в виде невзаимозаменяемого токена за 5,4 миллиона долларов. Стартовая цена начиналась с тысячи долларов.

Аукционный дом назвал этот лот «одним из самых исторически ценных цифровых артефактов, которые когда-либо были проданы», сообщает Sothebyʼs.

Лот выставил на продажу сам основатель кода — Бернерс-Ли. Именно он в 1989 году создал способ взаимодействия и взаимосвязи между сетевыми ресурсами.

«Я, собственно, и не сам исходный код продаю — это сделанная мной картинка ... того, как бы выглядел исходный код, если бы он был написан на стене и подписан мной», — отметил Бернерс-Ли, объясняя, что отныне интернет не станет платным.

Анонимный покупатель в пределах лота получит файлы с исходным кодом WWW, видео написания кода, письмо от Бернерса-Ли и цифровой плакат с кодом, созданный основателем Всемирной паутины.

А деньги с аукциона, по решению семьи Бернерс-Ли, пойдут на благотворительность.