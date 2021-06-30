Львов второй раз за неделю накрыла буря: деревья повалены, а электротранспорт не работает

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Пресс-служба Львовского городского совета

Львов во второй раз за неделю накрыла сильная буря с ливнем. В городе повалены деревья, а электротранспорт прекратил ходить из-за повреждения сетей.

Об этом сообщили во Львовском горсовете, а фото и видео с места происшествия публикуют местные.

«По поручению городского головы Львова в городе начинают работать оперативные бригады по ликвидации последствий непогоды. Такие бригады созданы в каждом районе города. Также в мэрии заседает штаб оперативного реагирования, который примет оперативные решения по ликвидации всех чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой», — отметили там.

Заместитель городского председателя Львова Ирина Маруняк отметила, что сейчас районные администрации осуществляют объезды и мониторят ситуацию.