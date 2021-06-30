В Минздраве объяснили, как и где записаться на получение второй дозы вакцины

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Sean Gallup / Staff

В Министерстве здравоохранения заверили, что все, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса, обязательно получат и вторую. Там объяснили, где и как это сделать.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что все, кто получил первую дозу, вносятся в единую базу. Для получения второй дозы людей пригласят по телефону.

Те, кто вакцинировались в пунктах прививок, получат вторую дозу там же. Если же вакцинировались в центре массовой вакцинации — там же будут колоть и вторую дозу.

В Минздраве отдельно рассказали, что делать, если на вторую дозу не записали. Для этого следует обратиться в пункт вакцинации или к семейному врачу.