Кулеба ответил на заявления Путина о «внешнем управлении» и «одном народе»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Брессонова Ани / УНИАН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о том, что украинцы и россияне «один народ», а сама Украина находится под «внешним управлением».
Об этом он написал в своем Twitter.
«Украинцы и россияне — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию», — отметил Кулеба.
Он также подчеркнул, что Россия до сих пор мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве, а потому Путин продолжает говорить о «внешнем управлении».
Отдельно Кулеба объяснил Путину, почему россияне не могут считаться коренным народом в Украине.
«Коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне — национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки — это классика российских манипуляций», — заявил министр.
- Президент России Владимир Путин во время прямой линии не ответил на вопрос о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, мол, «Украина находится под внешним воздействием» и «все вопросы решаются в Париже и Вашингтоне».
- Также он вспомнил украинский законопроект о коренных народах и провел параллели с мордвой, где несколько групп говорят на разных языках, но все равно «считают себя единым народом».