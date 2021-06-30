Apple открыла официальное представительство в Украине и начинает борьбу с «серым» импортом

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Американская корпорация открыла официальное представительство в Украине и начинает самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех своих устройств.

Об этом сообщают издание UBR и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь для украинских партнеров меняются условия работы — никто из крупных партнеров в Украине больше не сможет провозить «серый» товар. Теперь же Apple будет контролировать не только ввоз, но и качество предоставляемых консультаций в магазинах официальных реселлеров.

До открытия офиса большие торговые сети имели право на ввоз определенных объемов продукции Apple, а для расчетов с корпорацией они взаимодействовали с дистрибьютором «Асбис». Генеральный директор «Асбис-Украина» Виталий Мельниченко заявил, что дистрибьютор продолжит заниматься продукцией Apple.

В ближайшее время Apple может открыть в Украине фирменную ритейл-сеть. В то же время есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании.