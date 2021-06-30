Украинцев предупредили о грозах и граде 1 июля

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В Украине в четверг, 1 июля, ожидаются грозы, шквалы и местами град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз касается всей страны, кроме востока и юго-востока. На остальной территории ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15—20 м/с, в западной части местами значительные дожди.

Температура ночью ожидается +14...+19 °С, днем +25...+ 30 °С, в Карпатском регионе +20...+25 °С.

Укргидрометцентр

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