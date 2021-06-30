Российскому телеведущему Кучере запретили въезд в Украину
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Oskar Kuchera
Российскому шоумену и телеведущему Оскару Кучере запретили въезд в Украину.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Кучера прибыл в страну, имея вид на жительство в Украине. Однако пограничники выяснили, что он незаконно посещал временно оккупированный Крым.
«Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом Киев — Варшава. После оформления его на вылет пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства», — отметили в ГПСУ.
Также Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы с просьбой аннулировать Кучере удостоверение, дающее ему право на временное проживание в Украине.
Пограничники не называют имени нарушителя, однако издание «Украинская правда» сообщает, что речь идет именно о Кучере.
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