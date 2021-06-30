Генпрокурор Венедиктова передала «департамент войны» под руководство Якубовского — у него может быть конфликт интересов из-за Медведчука

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Офис генерального прокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, у Гюндуза Мамедова и передала Максиму Якубовскому, у которого может быть конфликт интересов из-за Виктора Медведчука.

На сайте Офиса генпрокурора есть соответствующий приказ от 29 июня 2021 года.

Мамедов будет по-прежнему работать в Департаменте защиты интересов детей и противодействия насилию и сотрудничать с Тренинговым центром прокуроров Украины.

Отныне Якубовский будет управлять Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Этот департамент создали в 2019 году и он занимается расследованием преступлений, которые посягают на основы национальной безопасности Украины, международный правопорядок, неприкосновенность государственных границ, и преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Этот же департамент расследует дело в отношении организации «Украинский выбор», которую возглавляет Виктор Медведчук.

Что за дело?

26 марта 2021 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор» Медведчука — речь идет об Александре Синявском, Иване Комелове и Александре Слюсаренко. Их подозревают в организации и проведении незаконного «референдума» в Крыму, им инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

А в чем конфликт интересов у Якубовского?

В феврале 2021 года Якубовский дал интервью изданию «Цензор.Нет», в котором подтвердил, что с 2012 до 2014 года (когда уволился из прокуратуры) работал в экспертном центре, который создали при «Украинском выборе» Медведчука.

«Я никогда не был членом «Украинского выбора». Они в свое время писали концепцию нового законопроекта о борьбе с коррупцией и меня туда пригласили помочь. Мне это было интересно, но это обычная юридическая работа», — уверял Якубовский.