СБУ задержала контрабанду ценностей периода Киевской Руси. Артефакты продавали в страны ЕС
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу контрабандистов, которая пыталась вывезти за границу партию артефактов времен Киевской Руси и І века до нашей эры.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники пытались переправить в страны ЕС почти 30 посылок с уникальными изделиями.
Установлено, что группа, в которую входило несколько жителей Киевской области, выкупила ценности у местных коллекционеров и нашла клиентов за границей через интернет. Артефакты в ЕС отправляли почтой по заказу.
Во время обысков у контрабандистов, кроме артефактов Киевской Руси, нашли холодное оружие, серебряные монеты и древние предметы быта. Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.
Одному из организаторов группы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда). Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.
- В марте сотрудники СБУ задержали контрабандистов, которые пытались вывезти в Евросоюз исторические ценности на $1 миллион. У контрабандистов при обыске изъяли доспехи, 21 единицу холодного оружия разных периодов, в том числе античного, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800—1900-х годов, и другие старинные предметы.
- В декабре 2020 года на Донбассе через КПВВ пытались вывезти более 4 млн гривен, украшения, коллекционные монеты и картины.
- Позднее сербские пограничники поймали своего гражданина на попытке тайно провезти в страну целую коллекцию антиквариата из Украины. Мужчина спрятал в машине более двух тысяч ценных предметов разных археологических эпох.