В музеях Египта появятся украинские аудиогиды, а для туристов создадут украиноязычную горячую линию

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Агентство по продвижению туризма Египта работает над созданием украиноязычной горячей линии для туристов из Украины.

Об этом рассказал министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани, передает «НВ».

По словам министра, его ведомство обратилось с соответствующим запросом в Палату гостиничных компаний Египта, чтобы «везде в отелях, куда ездят украинцы, появилась украинский язык». Над внедрением линии работает Агентство по продвижению туризма. Аль-Анани ожидает запуск линии в ближайшее время.

Кроме этого, украинский язык станет обязательным для туристической отрасли Египта. Персоналу отелей, которые принимают украинских туристов, дано распоряжение дублировать все информационные материалы на украинский язык.

Также он рассказал, что во всех новых и обновленных музеях Египта будут украинские аудиогиды.

В комментарии «Интерфакс-Украина» он заявил, что запросил у украинского посольства вариант оформления аудиогида через QR-код, который можно будет скачивать и прослушивать.

Аудиогид появится в музеях Шарм-эль-Шейха, Хургады, в музее египетской цивилизации в Каире и в еще 20 новых музеях, которые сейчас создаются.

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