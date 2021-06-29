Спикер ТКГ Арестович: Кравчуку сделали операцию на сердце

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Маркив Михаил / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Об этом LIGA.net сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Он просил не комментировать ничего, кроме самого факта», — сказал Арестович, не сообщив о состоянии Кравчука.

В его окружении тоже не комментируют ситуацию. Пока неизвестно, сможет ли Кравчук продолжить работу в ТКГ.