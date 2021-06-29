Евро-2020: Англия победила Германию и вышла в четвертьфинал

Новости

Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Англии обыграла сборную Германии со счетом 2: 0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Голами отметились Стерлинг (75-я минута) и Кейн (86-я). Таким образом, англичане выходят в четвертьфинал турнира, где сыграют с победителем пары Швеция — Украина. Этот матч начнется в Глазго во вторник в 22:00.

Накануне сборная Испании вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв Хорватию со счетом 5:3. Кроме того, сборная Швейцарии в серии пенальти победила сборную Франции. Таким образом, в четвертьфинале турнира уже Дания, Чехия, Бельгия, Италия, Испания, Швейцария и Англия.