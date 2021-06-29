Рада отменила обязательную периодическую переаттестацию моряков. Процедуру критиковали за коррупцию

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет обязательную периодическую переаттестацию моряков.

За такое решение проголосовали 333 нардепа.

Авторы документа настаивали, что требование повторного подтверждения квалификации моряков создает значительные необоснованные нагрузки на должностных лиц Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Это, в сочетании с низким уровнем использования современных информационных технологий во время обработки документов от моряков, приводит к образованию искусственных очередей для сдачи экзаменов в соответствующих госкомиссиях.

Документ разрешает повторное подтверждение диплома моряка не более чем через пять лет с даты выдачи предварительного подтверждения без сдачи экзаменов в государственной квалификационной комиссии при соблюдении следующих требований:

пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;

наличие действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома;

наличие подтвержденного стажа работы на судах с выполнением при этом функций, соответствующих диплому.

Ранее моряки должны были каждые 5 лет проходить специальные экзамены и обновлять разрешительные документы, чтобы подтвердить право работать на морских судах. В марте журналисты сообщили, что моряки вынуждены отдавать большие суммы чиновникам из экзаменационных комиссий, тестовых центров и даже Мининфраструктуры. Сумы колеблются от $4 до $10 тысяч. Одним из «бенефициаров» этой схемы СМИ называют нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко.