Ученые впервые зафиксировали слияние нейтронной звезды с черной дырой
- Автор:
- Олег Панфилович
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Event Horizon Telescope Collaboration
Ученые зафиксировали два столкновения нейтронной звезды и черной дыры за 10 дней.
Об этом сообщает BBC.
Явления произошли в январе 2020 года с разницей в десять дней. Первое было столкновением черной дыры массой около девяти солнечных масс и нейтронной звезды в 1,9 массы Солнца и произошло на расстоянии около 900 миллионов световых лет от Земли. Второе — слиянием черной дыры с массой в шесть солнечных и нейтронной звезды в 1,5 солнечной массы — примерно в одном миллиарде световых лет.
События стали первыми достоверными наблюдениями гравитационных волн от слияния черных дыр и нейтронных звезд. Исследователи предполагают, что такие слияния в пространстве до одного миллиарда световых лет от нас происходят примерно раз в месяц. Ранее считалось, что нейтронные звезды сталкиваются только с другими нейтронными звездами. То же самое происходит и с черными дырами.
Наблюдения могут означать, что некоторые идеи о том, как формируются звезды и галактики, могут нуждаться в пересмотре.
«Мы снова извлекли урок. Мы должны держать свой разум открытым и быть внимательными к тому, что нам говорит Вселенная», — заявила профессор Вивьен Рэймонд из Кардиффского университета.
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