Счетная палата: В Днепре выявили более 160 загрязнителей, состояние реки катастрофическое

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Marco Fieber / Flickr

Счетная палата сообщила, что в поверхностных водах реки Днепр выявили 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе.

Об этом в свою очередь свидетельствуют результаты аудита эффективности государственной программы водного хозяйства и экологического оздоровления реки на период до 2021 года.

Показатели качества воды в реке ухудшаются. Последние проведенные исследования выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии — синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое в свою очередь происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ. Таким образом, заявляет Счетная палата, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое.

Всего в течение 2013 — 2020 годов на экологическое оздоровление бассейна реки Днепр средствами всех источников финансирования:

построили и реконструировали канализации протяженностью 16,2% от плановых объемов;

построили гидротехнические сооружения, которое защищает от эрозии и провели противоэрозионные мероприятия на площади 0,1% от плановых объемов;

создали системы более чистого производства только на 3 из 162 предприятий (это 1,9%).

На экологическое оздоровление Днепра и улучшения качества питьевой воды направили только 4,2 млн грн. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей природной среды в бассейне реки. В то же время за 2017 — 2020 годы использование Днепра принесло более 100 млрд грн в госбюджет.

Если экологическая ситуация в реке не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Ее придется полностью очищать, а это значительные нагрузки на государственный бюджет.