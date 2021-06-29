Рада запустила судебную реформу. Нардепы поддержали ключевую правку, которую требовал Запад
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Верховная Рада приняла законопроект № 3711-д, который запускает судебную реформу в Украине. Этот документ касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.
За соответствующий документ проголосовали 293 нардепа.
217 голосов дала фракция «Слуга народа», 22 — «Европейская солидарность», 13 — группа «За майбутнє», 15 — фракция «Голос», 19 — группа «Довіра». Также законопроект поддержали 7 внефракционных нардепов.
Документ предусматривает, что должна быть создана комиссия для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судов. Она проводит конкурсы по отбору новых судей и переаттестовывает действующих.
Нардепы во время голосования поддержали ключевую поправку, которую требовали ЕС и НАТО. Она предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающий голос при избрании кандидатов в члены ВККС. Комиссия из шести людей должна выбрать 32 кандидатов, которых подадут на рассмотрение Высшего совета правосудия. Члены ВСП должны из них выбрать 16, которые и сформируют новый состав ВККС.
- Верховная Рада 2 февраля 2021 года приняла за основу законопроект, который предусматривает, что проводить конкурсы в местные суды вместо расформированной Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будет Высший совет правосудия (ВСП). К тому же ВСП получит полномочия завершить конкурсы, объявленные Высшей квалификационной комиссией судей 5 августа 2019 года на должность судьи местного суда.
- В октябре 2019 Верховная Рада приняла закон о «судебной реформе» Зеленского. Документ сокращает количество судей Верховного суда с 200 до 100 человек. Также Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество ее членов с 16 до 12.
- В начале ноября 2019 года Зеленский подписал закон о судебной реформе, а уже в марте Конституционный суд признал незаконными ряд положений судебной реформы, инициированной президентом.