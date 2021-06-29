В России за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей

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В России за минувшие сутки, 28 июня, зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за все время пандемии — умерли 652 человека.

Об этом сообщается на официальном российском сайте о ситуации с коронавирусом в стране.

Всего за минувшие сутки выявили более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Москве (6,2 тысячи) и Санкт-Петербурге (1,3 тысячи).

За все время пандемии в России коронавирусом заразились более 5 миллионов человек, 134 тысячи из них умерли.

В России в последнее время активно растет количество новых больных и умерших от коронавируса. Все из-за нового штамма «Дельта», который активно распространяется в стране. Из-за этого российские больницы очень быстро заполняются и там не хватает мест для больных, а города и целые регионы вынуждены вводить жесткие ограничения. Также на фоне роста заболеваемости в некоторых регионах, в том числе в Москве, решили начать обязательную вакцинацию населения.