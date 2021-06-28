Испания обыграла Хорватию и вышла в 1/4 финала Евро
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Сборная Испании прошла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв Хорватию со счетом 5:3.
Первый мяч залетел в ворота испанцев — это был автогол, который уже назвали самым длинным (почти 45 метров) в истории Евро. Вратарь Испании Унай Симон не принял пас от своего защитника и пустил мяч в собственные ворота.
До конца первого тайма испанцам удалось сравнять счет. Забил Пабло Сарабия.
Второй тайм был очень насыщенным. В начале в ворота хорватов головой забил Сесар Аспиликуэта. После третий гол для Испании забил Ферран Торрес. Под конец матча Хорватия отыграла гол и сравняла счет на 90+3-й минуте, переведя игру в овертайм.
В экстра-таймах Альваро Мората и Микель Оярсабаль вывели Испанию вперед.
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