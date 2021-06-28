Зеленский подписал закон о введении «налога на Google»

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, который также называют «налогом на Google».

Об этом сообщается на сайте президента.

Закон определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) компаний-нерезидентов, таких как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, которые предоставляют электронные услуги украинцам.

Иностранные компании будут обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут заполнять упрощенную отчетность в электронной форме на украинском или английском языке.

От налогообложения НДС освобождены электронные услуги доступа к образовательным (учебным) ресурсам.

Кроме этого, с 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.