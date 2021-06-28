США в пограничном регионе Ирака и Сирии нанесли удары по иранским целям

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Ethan Miller / Staff

США в пограничном регионе Ирака и Сирии нанесли авиаудары по объектам вооруженных группировок, которые поддерживает Иран. Речь о «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Саид аш-Шухада».

Об этом сообщает Минобороны США.

Авиация США атаковала хранилища и склады с оружием. Уничтожен один объект в Ираке и два в Сирии. Данные о потерях противника американские военные не сообщают. Как передает Reuters, одна из группировок сообщила о гибели четырех своих бойцов и готовится отомстить.

Пентагон отмечает, что удары были нанесены по приказу президента США Джо Байдена в ответ на атаки по американским целям в Ираке, где находится около 2 500 солдат США.

Ирак осудил действия США. Представитель иракского премьер-министра Яхья Расул назвал удары вопиющим нарушением суверенитета Ирака.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что США «подрывают безопасность» на Ближнем Востоке и должны «воздерживаться от эмоциональных шагов».

Сирийские государственные СМИ писали, что американцы «убили ребенка» вблизи города Абу-Камаль.

Как отмечает Reuters, США сейчас ведут переговоры о возможном возвращении к ядерной сделки с Ираном, но в то же время дают понять Тегерану, что атаки на американских военных неприемлемы.