В Италии разрешили ходить без масок на открытом воздухе
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pikist
В Италии с 28 июня власти разрешили не носить защитные маски на открытом воздухе.
Об этом пишет Corriere Alpi.
Соответствующее решение принял Научно-технический комитет, который занимается ограничениями во время борьбы с пандемией. Ранее датой отмены необходимости носить маски называли 5 июля.
В то же время остается требование носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте. Также необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.
- 18 июня Италия присоединилась к системе Евросоюза «Зеленый паспорт» по выдаче цифровых сертификатов для вакцинированных или выздоровевших от коронавируса.