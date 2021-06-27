В Вене Молодежный симфонический оркестр Украины победил на международном фестивале
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
В Вене Молодежный симфонический оркестр Украины одержал победу на World Orchestra Festival. Основательница оркестра Оксана Лынив получила награду «Выдающийся дирижер».
Об этом говорится на странице оркестра в Facebook.
Победителей отметили за исполнение двух украинских произведений — симфонической поэмы «Воссоединение» Бориса Лятошинского и симфонии № 2 Евгения Станковича.
На золото фестиваля претендовали более 140 оркестров из 33 стран мира.
«Для нас это лучший стимул развиваться дальше и оптимистично строить творческие планы на будущее», — написала Лынив.
Молодежный симфонический оркестр Украины в 2016 году создала известная украинская дирижер Оксана Лынив.
Состав YsOU сформировали после тщательного отбора специальным жюри — украинскими и немецкими музыкальными экспертами. В оркестр вошли музыканты в возрасте от 12 до 22 лет из разных областей Украины.
- Оксана Лынив родилась в Бродах Львовской области в семье музыкантов. Ее преподаватели во Львовской музыкальной академии советовали ей отказаться от «неженственной» профессии дирижера и вместо этого советовали играть на флейте. Впрочем она не прислушалась к их советам. С 2008 по 2013 годы Лынив возглавляла Одесский оперный театр.
- Но продолжила свою карьеру в Западной Европе ассистенткой Кирилла Петренко в Баварской государственной опере в Мюнхене. В 2017 году она стала первой женщиной, занявшей пост музыкального руководителя оперы в Граце.
- В 2021 году впервые в истории на всемирно известном Байройтском фестивале в Германии будет дирижировать женщина. Это будет именно украинка Оксана Лынив.