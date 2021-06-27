В Вене Молодежный симфонический оркестр Украины победил на международном фестивале

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В Вене Молодежный симфонический оркестр Украины одержал победу на World Orchestra Festival. Основательница оркестра Оксана Лынив получила награду «Выдающийся дирижер».

Об этом говорится на странице оркестра в Facebook.

Победителей отметили за исполнение двух украинских произведений — симфонической поэмы «Воссоединение» Бориса Лятошинского и симфонии № 2 Евгения Станковича.

На золото фестиваля претендовали более 140 оркестров из 33 стран мира.

«Для нас это лучший стимул развиваться дальше и оптимистично строить творческие планы на будущее», — написала Лынив.

Молодежный симфонический оркестр Украины в 2016 году создала известная украинская дирижер Оксана Лынив.

Состав YsOU сформировали после тщательного отбора специальным жюри — украинскими и немецкими музыкальными экспертами. В оркестр вошли музыканты в возрасте от 12 до 22 лет из разных областей Украины.