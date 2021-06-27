В Финляндии произошла вспышка коронавируса из-за болельщиков, которые приехали из России после матчей Евро-2020.

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В Финляндии произошла вспышка коронавируса, после того как в страну вернулись футбольные болельщики с матчей Чемпионата Европы в российском Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает The Associated Press.

В Санкт-Петербурге сборная Финляндии сыграла два матча, первый 16 июня против России, а второй 21 июня против Бельгии. Болеть за свою команду приехало около двух тысяч финнов, после чего они вернулись на родину.

Через несколько дней директор Национального института здравоохранения и социального благосостояния Финляндии Мика Сальминен сообщил, что среди фанатов, приехавших из России уже обнаружили 120 случаев заболевания, и это количество, очевидно, будет расти.

Институт призывает всех болельщиков сдать тест на коронавирус, чтобы избежать масштабного распространения вируса.

22 июня на границе России и Финляндии возникли длинные очереди из автобусов, на которых финны возвращались домой после матчей сборной. Задержка в пересечении границы возникла из-за необходимости тестирования на Covid-19 прямо на месте. Однако через некоторое время автобусам разрешили въехать в Финляндию без тестов, а болельщики должны были провериться позже, уже находясь в стране.