Во Львове на полумарафоне умер 23-летний бегун. Он не был аматором

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Евгения Кожебаткина

Во Львове умер 23-летний парень, который участвовал в полумарафоне. Он не добежал 200 метров до финиша, хотя в начале 15 километров преодолел всего за 1 час 15 минут. Общая длина дистанции 21 километр.

Об этом сообщил городской глава Андрей Садовый, а также издание «Zaxid.net».

«Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть», — написал мэр Львова.

Реанимационные усилия медиков, дежуривших на трассе проведения полумарафона, были безрезультатными. Причина смерти пока неизвестна, ее установит вскрытие.

Организаторы сначала приостановили проведение соревнований, но позже возобновили по измененному маршруту.

Участие в соревновании могли принять все желающие, но погибший парень не был аматором.

Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий во время брифинга сообщил, что бегун неоднократно принимал участие в подобных соревнованиях в других городах, в частности, в 2019 году пробежал марафон в Киеве.

«На этот раз он хотел улучшить свой результат. Он очень хорошо и быстро сегодня бежал, 15 км преодолел всего за 1 час 15 минут. Добегая, парень потерял сознание. Медики проводили реанимацию почти час», — рассказал Черницкий.

Он добавил, что ответственность за состояние здоровья лежит на самих участниках марафона. Однако он заверил, что родным парня окажут финансовую помощь.

По данным издания «Zaxid.net», погибший бегун жил во Львове, а его родители — в Кривом Роге. Им уже сообщили о смерти сына.