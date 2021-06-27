Американская фармкомпания Johnson & Johnson заплатит $230 миллионов по делу об опиоидном кризисе

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Американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson должен заплатить $230 миллионов в рамках судебных разбирательств в штате Нью-Йорк вокруг так называемого опиоидного кризиса.

Об этом сообщает BBC.

Опиоиды — это класс сильнодействующих веществ, содержащихся в опийном маке, которые можно использовать для блокировки сигналов боли между мозгом и телом. Их можно найти как в виде лекарств, которые отпускают по рецепту, так и в виде незаконных уличных наркотиков (героин). В США в период с 1999 по 2019 год от передозировки ими умерло почти полмиллиона человек.

Выплаты же исключают компанию Johnson & Johnson из судебной волокиты, которая должна начаться 29 июня. На ней ответчиками будут несколько крупных производителей и дистрибьюторов опиоидов.

В компании подчеркивают, что решение о выплатах не означает признания в нарушении закона. Выплаты будут проводиться в течение девяти лет. Компании придется заплатить дополнительно $30 млн в случае создания фонда, средства которого будут направлять на предотвращение проблем с опиоидами в будущем.

В J & J заявили, что урегулирование соответствовало ранее заключенному соглашению со штатом Нью-Йорк. В нем также содержится призыв к J & J прекратить продажу обезболивающих по всей стране (компания заявила, что уже выполнила это требование).

«Эпидемия опиоидов нанесла ущерб бесчисленному количеству людей в штате Нью-Йорк и по всей стране, оставив миллионы людей зависимыми от опасных и смертельных препаратов. Johnson & Johnson помогла разжечь этот пожар, но сегодня они обязались покинуть опиоидный бизнес — не только в Нью-Йорке, но и по всей стране», — заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.