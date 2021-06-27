Китай опубликовал новые фото и видео, которые сделал марсоход Zhurong

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China National Space Administration

Китайское космическое агентство 27 июня опубликовало видео своего марсохода «Чжуронг» (Zhurong), который движется по поверхности Марса.

В новом пресс-релизе есть эпизоды приземления Zhurong в мае, на которых показано, как разворачивается его парашютная система и момент приземления.

«Орбитальный аппарат и марсоход находятся в хорошем рабочем состоянии, безопасно передают информацию с Марса партии и родине, а также посылают удаленные благословения к столетию основания партии», — говорится в заявлении агентства для прессы.

На другом видео показано, как «Чжуронг» отъезжает от своей посадочной платформы и движется по поверхности Марса.

Также опубликованы фотографии, которые показывают поверхность Красной планеты и колеи, оставленные марсоходом.