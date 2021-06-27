В Украине за сутки зафиксировано 450 новых случаев ковида. Вакцинировали более 43 тысяч человек

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 26 июня выявили 450 новых больных коронавирусом, вакцинировали же 43 660 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество новых больных зафиксировали в городе Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 529 человек, умерли 17, а выздоровели 1 097. Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 233 996 больных коронавирусом, умерли 52 286 из них, а выздоровели 2 163 069.

Что касается вакцинации, то 26 июня привили 43 660 человек. Первую дозу получили 22 328, вторую — 21 332 человека. Всего с начала кампании сделали 2 466 135 прививок: из них получили первую дозу 1 893 837 человек, вторую — 572 298. Рекордное количество прививок сделали за сутки 25 июня — 97 130.