Россия раздачу своих паспортов на Донбассе назвала «следствием невыполнения Украиной Минских договоренностей». Это был ответ Зеленскому
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- Костя Андрейковец
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Никита Кочук / ДИП МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на претензии президента Владимира Зеленского о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Она заявила, что выдача стала следствием «невыполнения Киевом Минских договоренностей».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
Захарова заявила, что высказывание Зеленского в интервью телеканалу «1+1» якобы нарушает логику соглашений.
«Логику и претензии Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается. Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять» — сказала она, назвав выдачу паспортов «гуманитарным жестом».
Захарова добавила, что раздача российского гражданства «полностью соответствует международной практике».
«Свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния [...]. Сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья», — заявила Захарова.
- 24 июня президент Зеленский в интервью заявил, что Россия не придерживается Минских договоренностей, выдавая населению ОРДЛО российские паспорта. Он отметил, что паспорта уже получили до 400 тысяч человек.
- Зеленский допускает возможность вынесения на референдум вопроса о возврате Донбасса, если конфликт на востоке Украины не удастся урегулировать через «нормандский формат». Он считает, что Украина может полностью разорвать отношения с оккупированными территориями только, если так решит народ.