В Чехии досрочно ослабили карантинные ограничения. Массовые мероприятия разрешены с участием до 5 тысяч человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Gabriel Kuchta / Getty Images
Власти Чехии досрочно ослабили карантин, отменив ряд ограничений уже сегодня, 26 июня, а не 1 июля, как планировалось.
Об этом сообщает Czech Radio.
Так выросло максимально разрешенное количество посетителей магазинов, салонов и музеев — один человек на 10 метров квадратных (раньше было на 15).
Парикмахерские и массажные салоны больше не должны принимать клиентов по одному и вести их списки.
На культурных и массовых мероприятиях под открытым небом могут присутствовать до 5 тысяч человек, а в закрытых помещениях — до 2 тысяч при заполненности на 75%.
Также снимаются ограничения для баров и ресторанов, но массовые собрания пока запрещены. В кинотеатрах снова разрешены еда и напитки.
Исторические памятники посещать группами разрешено при наличии отрицательного теста на коронавирус или подтверждения полной вакцинации.
- Ослабленный карантинный режим, вероятно, будет действовать все лето, но его могут усилить в случае ухудшения эпидситуации. Сейчас в Чехии суточный прирост новых больных коронавирусом на уровне 170.
- 26 июня в Нидерландах ослабили карантин. Бары снова открыты, а людям разрешено собираться большими группами. Также сняты ограничения на продажу алкоголя.