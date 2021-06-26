В Чехии досрочно ослабили карантинные ограничения. Массовые мероприятия разрешены с участием до 5 тысяч человек

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Власти Чехии досрочно ослабили карантин, отменив ряд ограничений уже сегодня, 26 июня, а не 1 июля, как планировалось.

Об этом сообщает Czech Radio.

Так выросло максимально разрешенное количество посетителей магазинов, салонов и музеев — один человек на 10 метров квадратных (раньше было на 15).

Парикмахерские и массажные салоны больше не должны принимать клиентов по одному и вести их списки.

На культурных и массовых мероприятиях под открытым небом могут присутствовать до 5 тысяч человек, а в закрытых помещениях — до 2 тысяч при заполненности на 75%.

Также снимаются ограничения для баров и ресторанов, но массовые собрания пока запрещены. В кинотеатрах снова разрешены еда и напитки.

Исторические памятники посещать группами разрешено при наличии отрицательного теста на коронавирус или подтверждения полной вакцинации.