Власти Сальвадора раздадут гражданам биткоины

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Артем Марков / «Бабель»

Власти Сальвадора пообещали раздать жителям страны по $30 долларов в биткоинах для введения массового использования криптовалюты и привлечения инвестиций.

Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Инициатива призвана повысить использование криптовалюты и снизить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за границей.

Чтобы получить актив, гражданам нужно открыть счет в национальном биткоин-кошельке Chivo. С его помощью люди смогут платить биткоинами за товары, цены на которые указаны в долларах. При этом банковские счета, открытые в долларах, останутся в этой валюте.

В Сальвадоре 7 сентября 2021 года вступит в силу закон о признании биткоина официальным платежным средством.