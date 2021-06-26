Власти Сальвадора раздадут гражданам биткоины
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- Костя Андрейковец
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Артем Марков / «Бабель»
Власти Сальвадора пообещали раздать жителям страны по $30 долларов в биткоинах для введения массового использования криптовалюты и привлечения инвестиций.
Об этом сообщила пресс-служба президента страны.
Инициатива призвана повысить использование криптовалюты и снизить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за границей.
Чтобы получить актив, гражданам нужно открыть счет в национальном биткоин-кошельке Chivo. С его помощью люди смогут платить биткоинами за товары, цены на которые указаны в долларах. При этом банковские счета, открытые в долларах, останутся в этой валюте.
В Сальвадоре 7 сентября 2021 года вступит в силу закон о признании биткоина официальным платежным средством.
- В начале июня парламент Сальвадора принял закон, который официально признал биткоин платежным средством.
- Всемирный банк отказался содействовать из-за сомнений по поводу прозрачности и влияния майнинга на окружающую среду. Международный валютный фонд столкнулся с «финансовыми и правовыми проблемами» в связи с переходом Сальвадора на биткоин.