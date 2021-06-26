В Колумбии обстреляли вертолет с президентом на борту
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- Костя Андрейковец
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В Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой, обстреляли вертолет с президентом на борту. Огонь велся из крупнокалиберного пулемета, вертолет получил несколько пробоин.
Об этом сообщает BBC.
Вместе с президентом Иваном Дуке Маркесом летели министры обороны и внутренних дел, а также губернатор провинции Кататумбо. В результате обстрела никто не пострадал.
Дуке Маркес назвал нападение трусливым и заявил, что его не запугать. Он добавил, что силам безопасности дан приказ найти виновных.
По данным местных СМИ, вертолет обстреляли, когда он заходил на посадку. Несколько попаданий пришлось в двигатель.
Пока никто на себя не взял ответственность за нападение.
- В регионе Кататумбо действует группировка коммунистов «Армия национального освобождения». Она ведет борьбу с 1964 года и считается террористической организацией не только в Колумбии, но и в США и Евросоюзе.