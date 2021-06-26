В Риме Колизей впервые в своей истории открывает подземелья

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В Риме публике впервые покажут подземелья Колизея, которое называется гипогей — помещение, где гладиаторы и животные ждали, прежде чем появиться на арене. Об этом сообщает CNN.

Теперь туристы смогут пройтись по коридорам по деревянной платформе и полюбоваться арками, которые соединяли между собой комнаты. Ранее подземелье освещалось свечами, но сейчас, после двух тысяч лет постепенного разрушения уровня земли вокруг, туда проникает солнечный свет.

Выступая на церемонии открытия, директор Археологического парка Колизея Альфонсина Руссо сказала, что реставрационные работы позволят людям лучше понять, как когда-то функционировал Колизей.

Проект реставрации, в рамках которого за последнее десятилетие восстановили весь Колизей, начался в 2011 году. Тогда модный дом Todʼs выделил на это 25 миллионов евро. Реставрация проводилась в три основных этапа, начиная с тщательной очистки фасада памятника, а затем переходя к подземным зонам. Небольшая часть гипогея была открыта для публики в 2016 году.

Археологи, реставраторы, инженеры и архитекторы были среди экспертов, которые работали над тем, чтобы максимально придать памятнику его прежний вид. Команда использовала фотографические исследования, картографирование поверхности, а также выполняла медленную и кропотливую работу по смыванию многовековой грязи, отложений и микроорганизмов (водорослей и лишайников). В некоторых частях им пришлось удалить следы предыдущих реставраций, которые со временем разрушились, и заменить их более аутентичными материалами. Реставраторы также установили систему, которая уменьшает проникновение воды в каменную кладку — это одна из основных причин гниения.