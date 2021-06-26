В Британии выпустили памятную монету в честь супруга королевы принца Филиппа

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Royal Family / Twitter

Министерство казначейства Великобритании объявило о выпуске памятной монеты в пять фунтов стерлингов, посвященной принцу Эдинбургском Филиппу, супругу королевы Елизаветы II, который умер в апреле этого года.

Об этом сообщает BBC.

Дизайн монеты одобрил герцог еще в 2008 году. На монете написано «Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский 1921—2021», ее вычеканил Королевский монетный двор. Монету создал художник Ян Ранк-Бродли, она является законным платежным средством, но ее разработали как коллекционную и выпустили ограниченным тиражом. Монету можно приобрести здесь.

«В день Вооруженных сил, учитывая выдающуюся карьеру принца Филиппа, как морского офицера, я горд представить эту монету, которая является данью памяти принцу Эдинбургскому. Он десятилетиями служил народу и Ее Величеству Королеве», — сказал на специальной церемонии министр казначейства Риши Сунак.

The Royal Mint

Согласно королевской традиции номинал памятной монеты — 5 фунтов стерлингов. Ее обычно используют в ознаменование таких моментов, как коронации или юбилеи.