ОАСК отложил иск Моргенштерна к СБУ. Российский рэппер неправильно подал заявление
- Автор:
- София Телишевская
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Окружной административный суд Киева отложил иск Алишера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины, поскольку российский рэппер подал заявление без соблюдения требований.
Об этом суд сообщил в ответ на запрос «Радио Свобода».
Когда ОАСК начал рассматривать иск, чтобы открыть производство, то обнаружил, что в заявлении не соблюдены требования, установленные статьями 160 и 161 Кодекса административного судопроизводства Украины.
Поэтому заявление «оставили без движения», предоставив срок для устранения недостатков.
Напомним, 17 июня в Окружной административный суд города Киева поступил иск от Моргенштерна, который хочет обжаловать решение СБУ о внесении его в «черный список».
- 29 апреля 2021 года Министерство культуры Украины внесло российского рэппера в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
- Присутствие человека в таком списке запрещает ему выступать в Украине, украинские телерадиокомпании не будут транслировать контент с ним, а Госкино не сможет выдать Моргенштерну государственное удостоверение. Также это послужит одной из причин, по которой пограничники могут вообще не пустить человека на территорию Украины.
- В декабря 2019 года выступление Моргенштерна в Одессе завершилось скандалом из-за того, что он решил выйти на сцену, несмотря на объявленный траур из-за пожара, который произошел в Одесском колледже экономики и унес жизни восьми человек. Моргенштерн назвал траурные мероприятия «показухой».