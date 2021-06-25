Зеленский уволил главу Сумской ОГА и сразу назначил нового. Им стал Дмитрий Живицкий

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Владимир Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №273/2021 опубликовали на сайте ОП.

Президент лично встретился с Живицким в Офисе президента и вручил ему служебное удостоверение.

«Вы очень хорошо знаете Сумскую область, ведь это ваша родная область. Также вы хорошо осведомлены о проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве главы облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания, и добьетесь конкретных результатов для развития области», — сказал президент.

Также указом №272/2021, обнародованном на сайте Офиса президента, Зеленский уволил Василия Хому с должности главы Сумской областной государственной администрации.