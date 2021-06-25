Virgin Galactic миллиардера Брэнсона получила лицензию на коммерческие космические полеты

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Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic получила лицензию на коммерческие космические перевозки. Федеральное управление гражданской авиации США обновило текущую лицензию, дав право компании возить клиентов в космос.

Об этом сообщает BBC.

Virgin Galactic также сообщила, что завершила анализ данных, собранных в ходе испытательного полета туристического космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo 22 мая. Все намеченные цели выполнены. Первый полет с пассажирами в компании планируют этим летом.

Очереди на полет ждут уже 600 человек, которые заранее купили места. Летом их ждет полет на высоту в 90 км, возможность испытать невесомость и увидеть Землю с нестандартного ракурса.

Полет также планирует сам Брэнсон. Он хочет полететь до 4 июля, чтобы опередить основателя Amazon Джеффа Безоса, который запланировал свой полет на корабле New Shepard на 20 июля.