Торнадо в Чехии: число жертв возросло до 5 человек, убытки оценивают в десятки миллионов евро

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Жертвами торнадо на юго-востоке Чехии стали 5 человек. Из почти 300 раненых госпитализировали более 100 человек.

Об этом сообщают České noviny и Euronews.

В ликвидации последствий стихии в городах Годонин и Бржецлав и в четырех соседних селах участвуют 350 полицейских, 500 спасателей, в том числе из соседних Австрии и Словакии, и около 150 военнослужащих.

Предварительно убытки оцениваются в сотни миллионов крон. Страховые компании создали специальные кризисные штабы для быстрых выплат пострадавшим. Государственное земельное управление уже выделило 100 миллионов крон ($4,6 миллиона) для помощи людям.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что от торнадо пострадали 2 тысячи зданий. Село Грушки практически полностью уничтожено. Без электричества остаются 120 тысяч домохозяйств.

Метеорологи назвали торнадо самым мощным для Чехии за последние десятилетие. Власти пострадавшего региона сравнили его с апокалипсисом.