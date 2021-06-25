Археологи открыли новый вид предка человека. Он может быть связующим звеном между неандертальцами и Homo sapiens
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Tel Aviv University
Археологи Тель-Авивского университета на раскопках карстовой воронки возле города Рамла нашли останки нового вида древнего человека, возраст которых составляет 120—140 тысяч лет.
Об этом пишет журнал Science.
Археологи нашли останки ранее неизвестного вида гоминидов, первые представители которого появились около 400—500 тысяч лет назад. Вид получил название Nesher Ramla Homo. Его представители жили по соседству с разумным человеком (Homo sapiens) и скрещивались. Nesher Ramla Homo, как полагают ученые, были прямыми предками неандертальцев. На контакты с Homo sapiens указывает множество факторов, включая схожесть способов обработки каменных орудий.
Археологи обнаружили часть челюсти, которую они собрали из 17 фрагментов, фрагмент черепа и зуб. Рядом нашли кремниевые каменные орудия и кости животных.
Ученым еще предстоит ряд длительных анализов и исследований, чтобы подтвердить все гипотезы. Пока уверенно можно сказать лишь одно — найденные останки не принадлежат известным видам древних людей.
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