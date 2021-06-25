Аномальная жара в Украине побила рекорд за последние 136 лет

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Pawel Janiak / Unsplash

В четверг, 24 июня, в Киеве зафиксировали новые температурные рекорды лета.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений метеостанции, среднесуточная температура воздуха составила +28,1 °С, что на 1,6 °С выше рекордного значения в этот день в 1924 году.

Также отмечается, что максимальная температура воздуха после полудня 24 июня в столице поднялась до +35,5 °С, превысив предыдущий рекорд, который держался с 1924 года, на 2,3 °С. Этот показатель также стал выше для июня в среднем на 0,5 °С. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

В то же время метеорологи рассказали, что минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже +22,2 °С, что на 1,5 °С теплее, чем это было в 1964 году.

Ранее синоптики прогнозировали, что до конца недели в большинстве областей Украины будет до +36 °С, ослабление жары ожидается лишь в выходные.